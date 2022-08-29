Веру Брежневу на Украине включили в черный список

Даже после отъезда из России вместе с мужем Константином Меладзе певица не смогла отвести гнев украинских слушателей.

Певица Вера Брежнева попала в черный список артистов, которых не хотят видеть на Украине.

Несмотря на то, что она поддержала Украину, работала в центре гуманитарной помощи жителям этой страны в Польше, певицу все равно назвали персоной нон-грата и не хотят видеть в ее родной стране.

Звезду осудили даже коллеги. Больше всех Вере перепало от певицы Анастасии Приходько, которая обвинила Брежневу в том, что она не переехала от "агрессоров" еще  восемь лет назад.

Приходько требует, чтобы у певицы отняли вce укpaинcкиe нaгpaды и пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть, сообщает Рамблер. 

Приходько также предлагает внести в черный список Валерия и Кoнcтaнтина Мeлaдзe, Свeтлaну Лoбoду, Ани Лopaк. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

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