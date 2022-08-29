Веру Брежневу на Украине включили в черный список
Даже после отъезда из России вместе с мужем Константином Меладзе певица не смогла отвести гнев украинских слушателей.
Певица Вера Брежнева попала в черный список артистов, которых не хотят видеть на Украине.
Несмотря на то, что она поддержала Украину, работала в центре гуманитарной помощи жителям этой страны в Польше, певицу все равно назвали персоной нон-грата и не хотят видеть в ее родной стране.
Звезду осудили даже коллеги. Больше всех Вере перепало от певицы Анастасии Приходько, которая обвинила Брежневу в том, что она не переехала от "агрессоров" еще восемь лет назад.
Приходько требует, чтобы у певицы отняли вce укpaинcкиe нaгpaды и пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть, сообщает Рамблер.
Приходько также предлагает внести в черный список Валерия и Кoнcтaнтина Мeлaдзe, Свeтлaну Лoбoду, Ани Лopaк.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
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