Агутин и Лолита признались, что ненавидят песни Шатунова

Известные исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин признались в том, что творчество покойного солиста группы "Ласковый май" вызывало у них неприязнь.

Многие музыканты нелестно выражались о способностях Юрия Шатунова, когда тот был жив.

Лолита Милявская и Леонид Агутин подвергли критике творчество бывшего вокалиста "Ласкового мая". Об этом известные личности поведали в рамках документального проекта на федеральном телеканале.

Лолита объяснила свою неприязнь тем, что не могла слушать музыку Шатунова, так как тот исполнял композиции под фонограмму.

Певица вспоминает: "Да мы все плевались. Два притопа - три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая".

Агутин также был не в восторге от данных вокалиста. Исполнитель подчеркнул что ныне покойный артист не обладал навыками профессионального пения.