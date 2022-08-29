Агутин и Лолита признались, что ненавидят песни Шатунова
Известные исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин признались в том, что творчество покойного солиста группы "Ласковый май" вызывало у них неприязнь.
Многие музыканты нелестно выражались о способностях Юрия Шатунова, когда тот был жив.
Лолита Милявская и Леонид Агутин подвергли критике творчество бывшего вокалиста "Ласкового мая". Об этом известные личности поведали в рамках документального проекта на федеральном телеканале.
Лолита объяснила свою неприязнь тем, что не могла слушать музыку Шатунова, так как тот исполнял композиции под фонограмму.
Певица вспоминает: "Да мы все плевались. Два притопа - три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая".
Агутин также был не в восторге от данных вокалиста. Исполнитель подчеркнул что ныне покойный артист не обладал навыками профессионального пения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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