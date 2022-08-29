В Мелитополе прогремели пять взрывов
Украинские военные открыли огонь по городу Мелитополь Запорожской области, нанеся не менее пяти ударов.
В понедельник, 29 августа 2022 года, новостное агентство РИА сообщило, ссылаясь на информацию предоставленную корреспондентом с места событий, что в городе Мелитополь близ кинотеатра «Победа» прогремели пять мощных взрывов.
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале подтвердил информацию об атаке украинской стороны по Мелитополю. В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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