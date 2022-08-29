Эксперты рассказали, как сохранить яблоки в условиях городской квартиры
При грамотном раскладе продлить жизнь витаминных фруктов можно на несколько месяцев.
Как сохранить яблоки в условиях квартиры? Чтобы они лежали дольше, их можно обработать спиртовым раствором прополиса. Для этого нужно 100 гр. прополиса развести в 0,5 л спирта и окунуть в эту жидкость каждое яблоко по очереди. Поллитра состава достаточно для обработки 100–150 кг яблок.
Еще один способ обработки - с помощью водного раствора "Йодинола". Препарат можно купить в аптеке, а опустить туда яблоки нужно на 15 минут.
Для квартиры самый простой способ хранения яблок - в полиэтиленовых пакетах. Для этого отобранные на хранение фрукты нужно разложить в один слой по пакетам (1-2 кг). Пакеты не закрывать, положить в темное место (тень).
Через пару дней, когда яблоки отпотеют, просохнут, пакеты нужно закрыть, предварительно постараться максимально отжать оттуда воздух. Готовые пакеты разложить так, чтобы не соприкасались друг с другом.
Если есть место, можно хранить яблоки в холодильнике. Для этих целей также можно использовать балкон, чтобы упаковать там фрукты в термокоробах, термобоксах, или термошкафах.
Как вариант - использовать гибкий контейнер, представляющий собой мешок из ткани - с несколькими слоями утеплителя, которые перемежаются нагревательными элементами, при необходимости повышающими внутренную температуру.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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