ЕС будет проводить Экстренное энергетическое совещание 9 сентября

Чехия, которая поочередно председательствует в Евросоюзе, созвала встречу министров энергетики для обсуждения проблемы скачка цен на энергоносители.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил ранее в понедельник, что он говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой Фон Дер Ляйен о возможных способах помочь людям и предприятиям справиться с высокими затратами на электроэнергию, которые могли бы быть поддержаны другими государствами-членами.

Фиала также встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Праге в понедельник, чтобы обсудить общеевропейские подходы к преодолению энергетического кризиса.