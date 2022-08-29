ЕС будет проводить Экстренное энергетическое совещание 9 сентября
Чехия, которая поочередно председательствует в Евросоюзе, созвала встречу министров энергетики для обсуждения проблемы скачка цен на энергоносители.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил ранее в понедельник, что он говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой Фон Дер Ляйен о возможных способах помочь людям и предприятиям справиться с высокими затратами на электроэнергию, которые могли бы быть поддержаны другими государствами-членами.
Фиала также встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Праге в понедельник, чтобы обсудить общеевропейские подходы к преодолению энергетического кризиса.
Опубликовано: Силивончик Алина
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