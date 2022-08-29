СК РФ подтвердил смерть экс-нардепа Украины Алексея Ковалёва

Следственный комитет подтвердил информацию об убийстве зампредседателя ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва.

В понедельник, 29 августа 2022 года, пресс-служба Следственного комитета России заявила, что в Голой Пристани в результате полученного огнестрельного ранения скончался бывший нардеп Украины от партии «Слуга народа» Алексей Ковалёв, который 4 июля этого года был назначен заместителя председателя ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству.

Помимо прочего сотрудники ведомства сообщили, что жертвой преступника также стала сожительница политика. СК РФ начал расследование по факту произошедшего в доме политика Ковалёва.