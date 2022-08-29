Bad Bunny и Тейлор Свифт зажигают MTV Video Music Awards

Эти два артиста были в центре внимания в воскресенье в Нью-Йорке на ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.

Пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny и американская поп-фолк-звезда Тейлор Свифт стали эпицентром ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в воскресенье вечером недалеко от Нью-Йорка. Премия MTV VMA, прошедшая в 2022 году на стадионе в Ньюарке, штат Нью-Джерси, больше известна своим шоу и выступлениями артистов, чем списком наград за лучшие музыкальные клипы года.

Bad Bunny не был на сцене Prudential Center в Ньюарке из-за пандемии, когда премию два года не проводили в офлайне. Теперь же он выступал в субботу и воскресенье вечером перед 100 000 фанатов на сольных концертах на стадионе Янки в Бронксе.

«Я всегда думал, что могу стать одной из самых больших звезд на планете, не меняя культуру или язык (…) Я Бенито Антонио Мартинес из Пуэрто-Рико для всего мира!» — воскликнул рэпер.

Еще одна поп-звезда года, Гарри Стайлс , также получил свою награду за лучший альбом года (Harry's House ) удаленно по видеосвязи, прежде чем вернуться на свой концерт в легендарном Мэдисон-Сквер-Гарден на Манхэттене. Мегазвезда поп- и фолк-музыки Тейлор Свифт привлекла внимание на красной дорожке Prudential Center в легком полухрустальном платье и получила награду в номинации «Лучшее музыкальное видео года» за десятиминутный фильм « Все слишком хорошо».

«Я так горжусь тем, что мы сделали», — сказала 32-летняя певица, решившая перезаписать свои первые шесть альбомов, чтобы самой контролировать права, столкнувшись с музыкальной индустрией. «Мы не смогли бы снять этот короткометражный фильм, если бы не вы, фанаты», — сказал суперзвезда-мультимиллионер и десятки миллионов подписчиков в социальных сетях. Она воспользовалась возможностью, чтобы объявить о выпуске 21 октября своего следующего альбома.