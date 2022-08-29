Валерий Меладзе сказал, что он пошутил, а на самом деле из России не уезжал

57-летний исполнитель возобновил свои концерты в РФ и заявил, что он разыграл поклонников, когда говорил о том, что покидает российский шоу-бизнес.

Валерий Меладзе в последние полгода пережил сложный период. Ранее певец опубликовал видео, в котором призвал прекратить проведение спецоперации.

Вследствие заслуженный артист РФ был вынужден приостановить гастрольную и концертную деятельность. Музыкант был в большой депрессии, из-за чего сделал заявление, что намерен уйти из шоу-бизнеса, сообщает Космополитен.

Однако нынешним летом Валерий изменил взгляды на собственное будущее. Певец дал концерт в Монако, а недавно - выступил в московском клубе «Радуга».

Сегодня менеджер исполнителя Георгий Симонян заявил: Валерий Меладзе не покидал Россию, а его пост в соцсетях - розыгрыш. «Он никуда не уезжал. Его пост — просто шутка. Он же инженер», — подчеркнул Симонян.

В конце мая Валерий Меладзе сказал, что у него изменилось отношение к музыке. Певец уверял, будто потерял интерес к шоу-бизнесу. Будучи выпускником Николаевского кораблестроительного института, он заявил, что хочет вернуться к своей прежней профессии.