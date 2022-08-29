Каждый четвертый британец откажется от отопления будущей зимой

Согласно опросу, почти каждый четвертый житель Великобритании (23 процента) откажется от отопления зимой из-за колоссального роста цен на электричество и газ.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник институтом маркетинговых исследований Savanta ComRes от имени оппозиционных либерал-демократов, среди людей с несовершеннолетними детьми этот показатель еще выше — 27 процентов.

Большинство людей — около 70 процентов — хотят реже включать отопление. Примерно каждый десятый (11 процентов) рассматривает возможность получения кредита. Здесь также выше доля лиц с детьми младшего возраста (17%).

Опрос 2000 респондентов был проведен до того, как в пятницу регулирующий орган Ofgem поднял верхний предел базовых цен на энергоносители на 80 процентов. Поэтому аналитики ожидают, что значения теперь должны быть еще более четкими. В Великобритании проживает почти 67 миллионов человек.

«Худший кризис стоимости жизни за столетие»

Либерально-демократическая партия предупредила, что семьи будут вынуждены принимать «душераздирающие решения». Страна находится «на грани худшего кризиса стоимости жизни за столетие».

«Это национальный скандал, что родители должны выбирать между отоплением своих домов и кормлением детей», — заявила партийный эксперт Кристин Джардин. Либерал-демократы, как и крупнейшая оппозиционная партия Лейбористская, требуют, чтобы консервативное правительство заморозило рост цен.