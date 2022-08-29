Мировой лидер контейнерных перевозок уходит из России
Датская компания Maesrsk, мировой лидер в области контейнерных перевозок, продает свои активы в России.
Датская компания A.P.Moeller-Maersk AS, один из признанных лидеров в области международных транспортных перевозок продает свои активы в России. Последние оставшиеся 30,75% акций Global Ports будут проданы российской группе компаний "Дело" бизнесмена Сергея Шинкарева.
В компании Maersk пояснили, что сделка заключена на рыночных основаниях. Какие-то подробности не разглашаются.
С начала специальной операции в Украине Лондонская фондовая биржа приостановила работу с ценными бумагами из России. На момент прекращения торгов капитализация Global Ports составляла 121,3 миллиона долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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