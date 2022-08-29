Илон Маск раскрыл секрет своего похудения на 9 кг

Илон Маск рассказал, что попробовал интервальное голодание и похудел на 9 кг. По его словам, теперь он чувствует себя значительно лучше.

Не так давно в сети появились фото миллиардера без рубашки во время его отдыха на яхте в Греции. На них было видно, что его фигура далека от совершенства.

После этого Маск по совету друга попробовал интервальное голодание. Кроме того, он пользовался приложением для похудения Zero.

Интервальное голодание предполагает прием пищи в несколько подходов, но только в определенное время дня.

Генеральный директор Tesla недавно подвергся критике со стороны своего отца в интервью австралийскому радио, в котором тот сказал, что рекомендовал своему сыну принимать добавки для похудения. Эррол Маск утверждал, что добавка помогла ему похудеть.

Ранее в этом месяце Илон Маск сказал в подкасте Full Send, что ему не нравится тренироваться, но он делает это, чтобы оставаться в форме.

Выступая в подкасте Joe Rogan Experience в мае 2020 года, Маск рассказывал, что любит вкусную еду и может обойтись без упражнений. При этом он признал, что у него есть личный тренер.

Он также говорил, что, хотя ему не очень нравится бегать, он будет смотреть телевизор, используя беговую дорожку.