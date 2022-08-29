Инопланетный водный мир: астрономы обнаружили экзопланету, которая полностью покрыта океаном

Астрономы обнаружили необычную вещь, которую можно причислить к “водному миру” – планетой, которая окружена полностью океаномполностью покрытой океаном.

Вращение планеты вокруг звезды располагается примерно в 100 световых годах от Земли. Планета сформирована в так называемой “зоне Златовласки” или “обитаемой зоне”, где ее температурный режим был подходящий для существования жидкой воды на поверхности.

Как и Земля, она сохранит свою жидкую воду, поскольку расстояние от ее звезды означает, что она не слишком горячая или слишком холодная.

Названная TOI-1452 b, планета немного больше по размерам и массе, чем Земля, но из-за ее меньшей плотности по сравнению с Землей ученые полагают, что она может быть покрыта толстым слоем воды.