Подругу известного рэпера арестовали за то, что она избила его в ресторане

Подруга рэпера, известного как Tekashi69, была арестована по подозрению в том, что ударила его кулаком во время ссоры в шикарном ресторане в Майами.

25-летнюю Рэйчел Уотли арестовали рано утром в понедельник по обвинению в нанесении побоев. Она заключена под стражу.

Бруклинский рэпер, настоящее имя которого Даниэль Эрнандес, на сцене известен как 6ix9ine, а раньше его звали Tekashi69.

Согласно отчету полиции, дежурный полицейский Майами видел, как Уотли и ее бойфренда вывели из шикарного греческого ресторана «Кики на реке» на реке Майами. Он видел, как они ссорились, а потом девушка ударила парня.

По информации полиции, у пострадавшего незначительная травма левой щеки. Охранник ресторана говорит, что ударов было несколько.

Потерпевший скрылся с места происшествия и не назвал своего имени. Но офицер сказал, что узнал в нем известного музыкального исполнителя.

Уотли, также известная как Джейд, имеет 1,7 миллиона подписчиков в Instagram, и ее называют начинающим рэпером и танцором.

Это не первый случай, когда у 6ix9ineвозникают проблемы в Майами. В апреле TMZ опубликовал видео, на котором его избили возле бара Wynwood. Сообщается также, что пара встречается уже три года и у них есть общий ребенок.