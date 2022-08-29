Подругу известного рэпера арестовали за то, что она избила его в ресторане
Подруга рэпера, известного как Tekashi69, была арестована по подозрению в том, что ударила его кулаком во время ссоры в шикарном ресторане в Майами.
25-летнюю Рэйчел Уотли арестовали рано утром в понедельник по обвинению в нанесении побоев. Она заключена под стражу.
Бруклинский рэпер, настоящее имя которого Даниэль Эрнандес, на сцене известен как 6ix9ine, а раньше его звали Tekashi69.
Согласно отчету полиции, дежурный полицейский Майами видел, как Уотли и ее бойфренда вывели из шикарного греческого ресторана «Кики на реке» на реке Майами. Он видел, как они ссорились, а потом девушка ударила парня.
По информации полиции, у пострадавшего незначительная травма левой щеки. Охранник ресторана говорит, что ударов было несколько.
Потерпевший скрылся с места происшествия и не назвал своего имени. Но офицер сказал, что узнал в нем известного музыкального исполнителя.
Уотли, также известная как Джейд, имеет 1,7 миллиона подписчиков в Instagram, и ее называют начинающим рэпером и танцором.
Это не первый случай, когда у 6ix9ineвозникают проблемы в Майами. В апреле TMZ опубликовал видео, на котором его избили возле бара Wynwood. Сообщается также, что пара встречается уже три года и у них есть общий ребенок.
Опубликовано: Светлана Репина
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