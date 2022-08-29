Оззи Осборн объяснил, почему покидает Америку, а его жена назвала США «странным местом для жизни»
Известный певец из группы Black Sabbath Оззи Осборн покидает Америку и переезжает в свою родную Англию.
В новом интервью Observer 73-летний музыкан назвал насилие с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах фактором, повлиявшим на его решение уехать.
По его словам, в стране все «чертовски смешно». Он сказал, что сыт по горло ежедневными убийствами людей, в том числе на концертах и других массовых мероприятиях.
В последние годы у него были проблемы со здоровьем, в том числе диагноз Паркинсона, две инфекции стафилококка, пневмония, COVID-19 и, совсем недавно, операция по удалению металлических пластин, которые давили на его позвоночник после процедуры на шее в 2019 году.
Озборн заявил, что не хочет умереть в США. Он добавил, что он англичанин и просто хочет вернуться на родину.
Его жена Шэрон Осборн сказала, что Америка сильно изменилась. По ее словм, это больше не Соединенные Штаты, поскольку здесь нет никакого единства.
Шэрон также работала в Великобритании с тех пор, как в прошлом году ее уволили из ток-шоу CBS The Talk после внутреннего расследования ее спора в прямом эфире с соведущей Шерил Андервуд.
Недавно Осборн совершил, по его словам, свою первую поездку в Великобританию за восемь лет. 8 августа — всего через два месяца после последней операции — рокер вернулся в свой родной город Бирмингем, чтобы исполнить свой хит "Paranoid" на церемонии закрытия Игр Содружества вместе с товарищем по группе Black Sabbath Тони Айомми.
Опубликовано: Светлана Репина
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