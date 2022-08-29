Словакия отдаст свои истребители Украине, а ее небо будут контролировать Польша и Чехия
Словакия подписала соглашение, согласно которому другие государства-члены НАТО, Чешская Республика и Польша, будут контролировать ее небо.
Братислава выводит из эксплуатации свои истребители МИГ-29 советского производства. Эти самолеты могут быть направлены на Украину.
Словакия заявила, что готова передать Украине 11 истребителей, поскольку страна обратилась за дополнительными поставками к государствам НАТО.
Министр обороны Словакии заявил журналистам на авиашоу в субботу, что есть политическая воля помогать тем, кто в этом нуждается.
По его словам, самолеты оцениваются примерно в 300 миллионов евро, и Словакия будет добиваться некоторой финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования на поддержку модернизации своих вооруженных сил.
В соответствии с субботним соглашением с соседями Словакии, Чехия и Польша будут контролировать ее небо с сентября, а Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства.
Сделка с F-16 была подписана в 2018 году, а поставка самолетов должна состояться в 2024 году.
Словакия с населением 5,4 миллиона человек уже передала Украине ЗРК С-300, военные вертолеты серии «Ми», самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня «Град». На этой неделе появилась информация, что страна направит 30 гусеничных боевых машин пехоты БВП-1.
Опубликовано: Светлана Репина
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