Ирак вводит комендантский час после того, как протестующие штурмуют правительственный дворец
Силы безопасности Ракки ввели общенациональный комендантский час в ответ на бурные протесты, вспыхнувшие у здания правительственной штаб-квартиры в Багдаде.
Двое иракцев были убиты, а медицинские работники заявили, что 12 протестующих получили ранения в результате применения слезоточивого газа и физических столкновений с полицией во время столкновений за пределами Зеленой зоны Багдада в преддверии комендантского часа, начинающегося в 7 вечера по местному времени.
Десятки молодых людей, лояльных Садру, и сторонников поддерживаемых Тегераном группировок бросали камни друг в друга у правительственных зданий и посольств.
По словам репортеров, в центре Багдада была слышна стрельба, по-видимому, из оружия, выпущенного в воздух.
Опубликовано: Силивончик Алина
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