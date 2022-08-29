Ирак вводит комендантский час после того, как протестующие штурмуют правительственный дворец

Силы безопасности Ракки ввели общенациональный комендантский час в ответ на бурные протесты, вспыхнувшие у здания правительственной штаб-квартиры в Багдаде.

Двое иракцев были убиты, а медицинские работники заявили, что 12 протестующих получили ранения в результате применения слезоточивого газа и физических столкновений с полицией во время столкновений за пределами Зеленой зоны Багдада в преддверии комендантского часа, начинающегося в 7 вечера по местному времени.

Десятки молодых людей, лояльных Садру, и сторонников поддерживаемых Тегераном группировок бросали камни друг в друга у правительственных зданий и посольств.

По словам репортеров, в центре Багдада была слышна стрельба, по-видимому, из оружия, выпущенного в воздух.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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