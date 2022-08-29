Германия и Польша конфликтуют из-за пересыхания реки Ордер

Еще непонятно, почему тысячи рыб погибли в реке Одер, но причины рукотворные, заявила в понедельник федеральный министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке.

Лемке встретилась со своей польской коллегой Анной Москвой в попытке выяснить, что стало причиной вымирания, и достичь соглашения о будущем реки - то, о чем обе стороны не смогли договориться.

На пресс-конференции после встречи с Москвой Лемке обвинила “жару, низкий уровень воды и антропогенные выбросы”. “Восстановление Одера должно быть приоритетом”, - добавила она.

Сотни тонн мертвой рыбы были собраны в реке Одер, которая в своем северном течении протекает вдоль польско-германской границы.

Местные власти Германии раскритиковали своих польских коллег за медлительность в выявлении проблемы и первоначально обвинили их в попытке скрыть ее.