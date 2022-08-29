Диетолог Лорен Манакер рассказала, нужно ли выпивать стакан воды перед сном
Тело взрослого человека на 55-60% состоит из воды. Вода необходима для нормальной работы органов и систем.
Вода помогает восстанавливать жидкости, потерянные в результате метаболизма, дыхания, потоотделения и удаления отходов. Она также помогает предотвратить перегрев, смазывает суставы и ткани, поддерживает здоровье кожи и необходима для правильного пищеварения.
Диетолог Лорен Манакер из Чарльстона говорит, что привычка выпивать стакан воды перед сном позволяет удовлетворить потребность в жидкости. избежать обезвоживания.
Некоторым людям употребление воды перед сном может улучшить сон, поскольку обеспечивает выделение пота, сохранение прохлады и комфорта.
Однако вода, выпитая перед сном, вызывает позывы к мочеиспусканию и мешает спать. Особенно ярко это проявляется, если пить больше стакана воды.
Некоторые люди считают, что употребление воды перед сном помогает похудеть. Но у диетологов нет единого мнения по этому поводу.
К тому же нарушения сна из-за частого посещения туалета сводят на нет любую пользу. Плохой сон может повлиять на гормоны голода и сытости, способствовать перееданию.
Польза потребления воды для похудения связана, скорее, с достаточным количеством питья во время еды.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Бельгийский министр заявил, что зимы в Европе будут ужасными, если прямо сейчас не ограничить цены на газ
Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен заявил, что следующие 5-10 зим в Европе будут ужасными, если Евросоюз немедленно не ограничит цены на природный газ.Подробнее...
-
Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, время от контакта до заражения COVID сокращается
В начале пандемии контакт с COVID означал тревожное ожидание в течение многих дней, чтобы узнать, инфицированы ли вы. Теперь интервал становится все меньше и меньше.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Этот топ вызовет удивление у многих: 10 самых смертоносных существ в мире
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Диетолог Лорен Манакер рассказала, нужно ли выпивать стакан воды перед сном
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины