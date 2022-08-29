Диетолог Лорен Манакер рассказала, нужно ли выпивать стакан воды перед сном

Тело взрослого человека на 55-60% состоит из воды. Вода необходима для нормальной работы органов и систем.

Вода помогает восстанавливать жидкости, потерянные в результате метаболизма, дыхания, потоотделения и удаления отходов. Она также помогает предотвратить перегрев, смазывает суставы и ткани, поддерживает здоровье кожи и необходима для правильного пищеварения.

Диетолог Лорен Манакер из Чарльстона говорит, что привычка выпивать стакан воды перед сном позволяет удовлетворить потребность в жидкости. избежать обезвоживания.

Некоторым людям употребление воды перед сном может улучшить сон, поскольку обеспечивает выделение пота, сохранение прохлады и комфорта.

Однако вода, выпитая перед сном, вызывает позывы к мочеиспусканию и мешает спать. Особенно ярко это проявляется, если пить больше стакана воды.

Некоторые люди считают, что употребление воды перед сном помогает похудеть. Но у диетологов нет единого мнения по этому поводу.

К тому же нарушения сна из-за частого посещения туалета сводят на нет любую пользу. Плохой сон может повлиять на гормоны голода и сытости, способствовать перееданию.

Польза потребления воды для похудения связана, скорее, с достаточным количеством питья во время еды.