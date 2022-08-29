Этот топ вызовет удивление у многих: 10 самых смертоносных существ в мире
Сколько людей погибло по вине того или иного животного, точной статистики, конечно, не существует. Но зоологи попытались изучить общие тенденции и установить список самых опасных существ.
Почему белая акула в этом перечне будет менее опасна, чем корова? Основными параметрами составления топовой десятки стали степень распространенности животного и частотность контактов с человеком.
№ 10 в десятке самых опасных - это бык или корова
Примерная статистика гласит:за год эти животные становятся причиной гибели свыше 20 человек. Чаще всего коровы и быки попросту затаптывают человека.
Если делать выводы именно касательно Беларуси, то можно увидеть, что это самые опасные животные: смертельные случаи и всевозможные травмы отмечаются постоянно.
Однако четкой системной статистики таких происшествий, к сожаленью, нет.
№ 9 - это место принадлежит шершням
За один год насекомые убивают 30-50 человек. Почти все несчастные - это лица мужского пола. Смертельный исход наступает главным образом по причине сильнейшей аллергической реакции.
№ 8 занимают медузы
Свыше 40 человек в год погибает по вине ядовитых медуз
№ 7 - скорпионы
Разные виды скорпионов опасны по-разному, однако в целом на долю этих существ приходится в год приблизительно 200 убитых людей.
№ 6 - царь зверей лев
Он уничтожает примерно 250 человек ежегодно.
Под № 5 - крокодилы
Эти опасные животные способны погубить по примерным подсчетам до 1000 людей в год.
№ 4 - знаменитая муха цеце
Жертвами насекомого становятся 10 000 человек ежегодно.
№ 3 - это... собаки
В год они убивают до нескольких десятков тысяч людей.
Под № 2 в списке значится змея, что, впрочем, неудивительно.
От этих пресмыкающихся умирает до 100 тыс человек каждый год по всему миру.
И, наконец, первое место в смертельной десятке занимает существо, которое вряд ли кто заподозрит. Это обычный комар...
По его вине ежегодно происходит от 750 000 до миллиона смертей. Почему так происходит? Естественно, убивают людей не комариные укусы, а болезни, которые переносят эти насекомые.
Этот список, конечно, можно продолжить, например, включив в него оленей (приводят часто к смертельным ДТП), пресноводных улиток и разных насекомых (переносчики паразитов), аскарид и других паразитов, живущих в организме человека. Претендентами на "топовые" места, безусловно, могут стать и акулы, и слоны, и бегемоты.
Опубликовано: Храмова Оксана
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