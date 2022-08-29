В Индии снесли два незаконных небоскреба при помощи взрывчатки
Власти Индии снесли два незаконно построенных небоскреба недалеко от столицы Нью-Дели. Это самые высокие строения, когда-либо снесенные в стране, а весь процесс занял менее 10 секунд.
Толпы, наблюдавшие обрушение с крыш близлежащих высотных зданий, приветствовали и аплодировали, когда башни высотой 103 метра рухнули в результате контролируемого сноса, а пыль окутала жилой район.
В прошлом году Верховный суд распорядился о сносе башен в районе Нойда после того, как долгая судебная тяжба установила, что они нарушают многочисленные строительные нормы и нормы пожарной безопасности.
Для сноса было использовано более 3700 кг взрывчатых веществ. Их разместили так, чтобы они нанесли минимальный ущерб местности.
Тысячи людей покинули свои квартиры возле места взрыва примерно на 10 часов, и множество полицейских и сотрудников службы экстренной помощи были задействованы для сноса башен, в которых было 850 незанятых квартир.
Пожарные с помощью разбрызгивателей понизили уровень пыли вокруг башен Apex и Ceyane, которые стояли на краю оживленного шоссе, соединяющего самый густонаселенный штат Индии, Уттар-Прадеш, со столицей.
Ожидалось, что в результате взрыва останется более 80 000 тонн щебня, большая часть которого будет использована для заполнения территории, а остальные - для переработки.
В Твиттере многие люди заявили, что решение о взрыве башен было жесткой акцией против коррупции, что должно послужить примером и предостережением для строительных компаний.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Бельгийский министр заявил, что зимы в Европе будут ужасными, если прямо сейчас не ограничить цены на газ
Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен заявил, что следующие 5-10 зим в Европе будут ужасными, если Евросоюз немедленно не ограничит цены на природный газ.Подробнее...
-
Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, время от контакта до заражения COVID сокращается
В начале пандемии контакт с COVID означал тревожное ожидание в течение многих дней, чтобы узнать, инфицированы ли вы. Теперь интервал становится все меньше и меньше.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Этот топ вызовет удивление у многих: 10 самых смертоносных существ в мире
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Диетолог Лорен Манакер рассказала, нужно ли выпивать стакан воды перед сном
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины