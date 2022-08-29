Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, время от контакта до заражения COVID сокращается

В начале пандемии контакт с COVID означал тревожное ожидание в течение многих дней, чтобы узнать, инфицированы ли вы. Теперь интервал становится все меньше и меньше.

В журнале JAMA Network Open опубликованы результаты анализа 141 исследования. Задачей было определить, как инкубационный период COVID — время от момента заражения до появления симптомов — изменился с марта 2020 года.

Исследование, проведенное пекинскими учеными, показало, что с каждым новым вариантом COVID инкубационный период значительно сокращается.

Омикрон, который в настоящее время является доминирующим вариантом во многих странах мира, имеет самое короткое время между заражением и появлением симптомов.

Исходя из данных исследования, инкубационный период COVID-19, вызванный вариантами альфа, бета, дельта и омикрон, составлял 5,00, 4,50, 4,41 и 3,42 дня соответственно.

Стоит отметить, что исследования, проанализированные в обзоре, в значительной степени основывались на том, что люди вспоминали дату своего заражения и дату появления симптомов по памяти.

По словам Дэвида Сулелеса, директора группы реагирования общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Ирвине, чем быстрее у человека появляются симптомы, тем больше вируса циркулирует в его организме.

Это увеличивает вероятность того, что он заразите кого-то еще.