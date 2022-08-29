Вашингтон обеспокоен угрозой дефицита энергоносителей в Европе

США обеспокоены дефицитом энергии в Европе и будут работать над смягчением этой потенциальной угрозы

Европейский союз сталкивается с резким ростом цен на электроэнергию в преддверии зимы, заявил высокопоставленный помощник Белого дома.

“Мы обеспокоены потенциальной нехваткой энергии в Европе по мере приближения зимы”, - заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. “Это то, на чем мы собираемся сосредоточиться, когда осень сменится зимой, и мы будем сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы попытаться сделать все возможное, чтобы уменьшить любой возникающий дефицит”.

Усилия России по сокращению поставок газа привели к резкому росту цен на электроэнергию. В понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок рассматривает срочные шаги по смягчению роста цен, в конечном итоге стремясь разорвать связь между газом и стоимостью электроэнергии.