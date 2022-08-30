НАСА отменила запуск ракеты Artemis 1 на Луну 29 августа

Запуск мегаракеты Artemis I НАСА из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, был отложен в понедельник из-за проблемы с одним из четырех двигателей ракеты.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что ракета не будет запущена до тех пор, пока не удастся устранить все неисправности.

Он уточнил, что речь идет о проблеме с отработавшими газами на одном двигателе. Следующая возможность для НАСА успешно запустить ракету в космос, чтобы отправиться в путешествие вокруг Луны, — пятница, но необходимы дальнейшие испытания корабля, прежде чем будет определена дата перезапуска.

Запуск Artemis I является первым в серии испытаний, которые в конечном итоге доставили людей на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Ракета Space Launch System (SLS) будет нести беспилотную капсулу экипажа под названием Orion в 42-дневном полете вокруг Луны.

НАСА надеется в конечном итоге высадить астронавтов на Луну в 2025 или 2026 году. Предполагается, что миссия «Артемида» позволит исследователям изучить ранее неизведанные части лунной поверхности.

Если с первым запуском SLS все пойдет хорошо, НАСА может использовать знания, полученные в результате новых и более продолжительных миссий на Луну, чтобы помочь астронавтам в конечном итоге добраться до Марса.

По словам Нельсона, НАСА частично выполняет миссии Artemis, чтобы научиться жить, работать и выживать на Луне.