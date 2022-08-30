В Белграде начались протесты против запланированного гей-парада

Тысячи религиозных и правых противников европейского гей-парада, который пройдет в Белграде, в воскресенье протестовали в сербской столице, несмотря на то, что правительство заявило, что отменит или отложит мероприятие.

Марш EuroPride в Белграде запланирован на 17 сентября. Но президент Александр Вучич заявил в субботу, что он будет отменен или отложен, сославшись на такие причины, как угрозы со стороны правых активистов.

Причинами отмены он также назвал продолжающийся спор с Косово и энергетический кризис, пообещав, что парад пройдет в другое, более счастливое время.

Воскресную акцию протеста против мероприятия EuroPride, проведенного во время шествия по случаю религиозного праздника, возглавило духовенство Сербской православной церкви.

Епископы говорят, что мероприятие Pride угрожает традиционным семейным ценностям и должно быть запрещено.

Протестанты скандировали лозунги поддержку крайне правых или националистических идей. Некоторые из них размахивали российскими флагами.

Предыдущие правительства Сербии в прошлом запрещали парады прайдов, что вызывало критику со стороны правозащитных групп и других организаций.

Некоторые марши прайдов в начале 2000-х годов также встретили ожесточенное сопротивление и были омрачены насилием.