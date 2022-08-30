Меган Маркл готова вернуться в Instagram впервые после свадьбы с принцем Гарри

В интервью The Cut Меган, герцогиня Сассекская рассказала, что изучает идею возвращения в Instagram почти через пять лет после того, как закрыла свой личный аккаунт перед свадьбой с принцем Гарри.

Став членом королевской семьи, она и ее муж присоединились к герцогу и герцогине Кембриджским на официальном аккаунте @kensingtonroyal, в котором существовали строгие королевские традиции для обмена личными фотографиями.

Она рассказала, что существует структура, согласно которой для публикации фотографий детей как члена семьи, их сначала нужно предоставить их Королевской роте.

Герцогиня возмущена таким порядком и не понимает, почему должна давать фото своих детей посторонним людям, прежде чем поделиться ими с кем-то.

Она также прокомментировала слухи о том, что они с Гарри снимают реалити-шоу об их истории любви.

Хотя Меган опасалась раскрывать слишком много деталей, она намекнула, что проект в работе может пролить свет на часть их жизни, которой она ранее не могла поделиться.

Меган Маркл сказала, что ей очень приятно иметь возможность рассказать свою собственную историю, когда СМИ формируют некую свою историю вокруг них с Гарри.

Меган также поделилась тем, как ей нравится лично забирать и отвозить сына Арчи в школу, говоря, что, если бы она все еще была в Соединенном Королевстве, каждое появление в школе было бы цирком для СМИ.