Гиганты Уолл-стрит предсказывали, что экономика России будет похожа на крушение поезда после западных санкций. На самом деле некоторые данные указывают на ее укрепление.

Аналитики JPMorgan отмечают, что текущие данные не указывают на резкое падение экономической активности в России. В марте они же прогнозировали, что ВВП России упадет на 35% во втором квартале.

Стремительный рост экспорта сырой нефти и высокие цены стали благом для российской экономики, и МВФ заявил, что программа Кремля по поддержанию низкого уровня безработицы до сих пор была эффективной.

Способность Москвы ориентироваться на азиатских клиентов для экспорта также помогла ей оградиться от западных санкций, которые, как ожидалось, сокрушат экономику.

Goldman Sachs за пять месяцев до этого заявил, что России будет сложно найти новых торговых партнеров в условиях войны, но Китай и Индия, среди прочих, стали крупными покупателями российских энергоресурсов.

Данные по предприятиям и сфере услуг также показывают, что российская экономика стабильно развивается.

Российские газовые хранилища заполнены на 91% к зиме, в то время как Европа все еще пытается обеспечить его поставку до наступления холодов.

Запасы остаются недосягаемыми для европейских стран на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.