В следующем году продовольственный кризис может усугубиться
Продовольственный кризис может усугубиться в 2023 году, когда дефицит предложения превзойдет логистические ограничения, что станет ключевой проблемой.
Пандемия, вооруженный конфликт на Украине, сбои в цепочках поставок привели к росту цен практически на все виды продовольствия.
Россия и Украина являются крупнейшими экспортерами пшеницы. Нарушения в работе сельскохозяйственного сектора в двух странах привели к продовольственной инфляции, которая особенно сильно ударила по наиболее уязвимым слоям населения.
Тьяда Д'Ойен Маккенна, генеральный директор Mercy Corps. говорит, что основным препятствием для доступа к продуктам питания является снижение покупательной способности в сочетании с ростом цен.
В прошлом месяце Украина и Россия достигли соглашения при посредничестве ООН и Турции, которое позволяет Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря. Этот шаг принес некоторое облегчение глобальным рынкам.
Но снижение цен вряд ли сразу коснется потребителей. Рынки будут по-прежнему волатильны, и даже если мировые цены упадут, на местных рынках может не произойти корректировки цен в течение года.
Продовольственный кризис в этом году в основном связан с перебоями в логистике, связанными с проблемами вывоза украинского и российского зерна из страны.
Но в следующем году само снабжение продовольствием может оказаться под угрозой, особенно в Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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