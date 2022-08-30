Экологи объяснили, как ежегодная посадка 8 млрд деревьев в течение 20 лет повлияет на климат Земли

Политики, бизнес-лидеры, пользователи YouTube и знаменитости призывают к посадке миллионов, миллиардов или даже триллионов деревьев, чтобы замедлить изменение климата.

В настоящее время на Земле проживает почти 8 млрд человек. Если бы каждый человек сажал по дереву каждый год в течение следующих 20 лет, это означало бы примерно 160 млрд новых деревьев.

Углекислый газ является основным газом , вызывающим глобальное потепление. Благодаря фотосинтезу, деревья и другие растения превращают углекислый газ из атмосферы в углеводы, которые они используют для образования стеблей, листьев и корней.

Допустим, среднее дерево поглощает 50 фунтов углекислого газа в год. Если человек будет сажать по одному дереву каждый год в течение 20 лет — и каждое из них выживет, что крайне маловероятно, — эти 20 деревьев будут поглощать около 1000 фунтов или полтонны углекислого газа в год.

Средний человек в Соединенных Штатах производит колоссальные 15,5 тонн углекислого газа в год по сравнению с 1,9 тоннами среднего человека в Индии.

Это означает, что если бы каждый человек в США сажал одно дерево в год, это компенсировало бы только около 3% углекислого газа, который он производит каждый год, после того как все 20 деревьев созреют. Но это компенсировало бы 26% для кого-то в Индии.

На Земле около 3 трлн деревьев, что вдвое меньше, чем 12 000 лет назад, на заре человеческой цивилизации. Каждый год люди вырубают около 15 млрд деревьев.

Чтобы замедлить изменение климата, людям нужно делать гораздо больше, чем просто сажать деревья.

Людям необходимо быстро сократить выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов, перейдя на возобновляемые источники энергии, как солнце и ветер.