Маргарита Симоньян жестко ответила на угрозы «Азова» в свой адрес
Главный редактор информационного агентства RT Маргарита Симоньян прокомментировала угрозы в свой адрес со стороны «Азова».
В интервью РИА Новости главный редактор медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала об угрозах, которые поступают ей со стороны украинского националистического батальона "Азов"
"Судя по стилю, в котором были изложены угрозы, я имею дело с маньяками или угашенными подростками. Вполне вероятно, что в данном случае одно, не исключает другого. Я никак не реагирую. Живу так, как и жила раньше. Делаю то, что считаю честным и нужным", — заявила журналистка.
Ранее в своем Telegram-канале Симоньян опубликовала письмо с логотипом батальона "Азов" и угрозами физической расправы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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