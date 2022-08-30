Маргарита Симоньян жестко ответила на угрозы «Азова» в свой адрес

Главный редактор информационного агентства RT Маргарита Симоньян прокомментировала угрозы в свой адрес со стороны «Азова».

В интервью РИА Новости главный редактор медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала об угрозах, которые поступают ей со стороны украинского националистического батальона "Азов"

"Судя по стилю, в котором были изложены угрозы, я имею дело с маньяками или угашенными подростками. Вполне вероятно, что в данном случае одно, не исключает другого. Я никак не реагирую. Живу так, как и жила раньше. Делаю то, что считаю честным и нужным", — заявила журналистка.

Ранее в своем Telegram-канале Симоньян опубликовала письмо с логотипом батальона "Азов" и угрозами физической расправы.