Der Tagesspiegel: Совместные учения России и Китая испугали Запад

Перспектива проведения совместных российско-китайских учений испугала страны Запада.

Немецкая газета Der Tagesspiegel пишет о реакции Соединенных Штатов и Евросоюза на совместные учения Китая и России.

По сообщению источника, перспектива совместных маневров Пекина и Кремля испугала западные страны.

Речь а данном материале идет о грядущих российско-китайских военных учениях под названием "Восток-2022".

"Растущее военное сотрудничество Москвы и Пекина беспокоит США и Европейский союз. Об этом пишет в свете предстоящих стратегических учений "Восток-2022"с участием китайского военного контингента", - говорится в сообщении.

Журналисты считают, что союз между Россией и Китай станет геостратегическим взрывом.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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