Новая замена: вместо Маслякова «Голосящий КиВиН» будет вести Дмитрий Хрусталев

Бессменный ведущий шоу переболел коронавирусом и написал в соцсетях, что пропустит предстоящие игры нового сезона.

Актер Дмитрий Хрусталев заменит бессменного ведущего Александра Маслякова на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2022», сообщает Рамблер со ссылкой на РИА Новости.

Хрусталев - резидент Камеди Клаб, телеведущий, популярный шоумен. На сцене ведет себя интеллигентно, избегает табуированных тем.

Издание напомнило, что еще в феврале Масляков рассказал в соцсетях о том, что переболел коронавирусом.

И заявил, что ему придется пропустить игры нового сезона.

Руководство Первого канала приняло решение о временной замене Маслякова. Его должны заменить актер Дмитрий Нагиев, телеведущий Валдис Пельш и другие звезды.