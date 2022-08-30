Новая замена: вместо Маслякова «Голосящий КиВиН» будет вести Дмитрий Хрусталев
Бессменный ведущий шоу переболел коронавирусом и написал в соцсетях, что пропустит предстоящие игры нового сезона.
Актер Дмитрий Хрусталев заменит бессменного ведущего Александра Маслякова на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2022», сообщает Рамблер со ссылкой на РИА Новости.
Хрусталев - резидент Камеди Клаб, телеведущий, популярный шоумен. На сцене ведет себя интеллигентно, избегает табуированных тем.
Издание напомнило, что еще в феврале Масляков рассказал в соцсетях о том, что переболел коронавирусом.
И заявил, что ему придется пропустить игры нового сезона.
Руководство Первого канала приняло решение о временной замене Маслякова. Его должны заменить актер Дмитрий Нагиев, телеведущий Валдис Пельш и другие звезды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Испания предлагает свою систему ограничения выбросов газа по всей Европе
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Покупатель, недовольный ароматом сигары, поджёг магазин на автозаправке в США
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины