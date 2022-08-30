Кнутов рассказал, как ВС России могут бороться с поставками оружия Киеву из США

России необходимо активизировать удары по инфраструктуре западных регионов Украины, считает эксперт.

Необходимо активнее уничтожать подразделения ВСУ в местах их дислокации, тогда поставляемыми вооружениями просто некому будет пользоваться.

«Вооруженным Силам России следует активнее «делать свое дело», уничтожая необученный состав подразделений противника раньше, чем они применят новейшие типы оружия», - считает эксперт.

В принципе тактика коалиции СВО с перемалыванием укрепрайонов и живой силы ВСУ и сама по себе решает вопрос борьбы с поставками, о чем говорят многочисленные трофеи российских военных.