Кнутов рассказал, как ВС России могут бороться с поставками оружия Киеву из США
России необходимо активизировать удары по инфраструктуре западных регионов Украины, считает эксперт.
Необходимо активнее уничтожать подразделения ВСУ в местах их дислокации, тогда поставляемыми вооружениями просто некому будет пользоваться.
«Вооруженным Силам России следует активнее «делать свое дело», уничтожая необученный состав подразделений противника раньше, чем они применят новейшие типы оружия», - считает эксперт.
В принципе тактика коалиции СВО с перемалыванием укрепрайонов и живой силы ВСУ и сама по себе решает вопрос борьбы с поставками, о чем говорят многочисленные трофеи российских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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