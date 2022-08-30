Европа Досрочно подходит к газовой цели несмотря на сокращение поставок из России

Европейский союз намерен достичь своей цели по заполнению хранилищ газа на два месяца раньше, поскольку блок готовится к суровой зиме, когда Россия ограничивает поставки, а на континенте бушуют стремительные цены на энергоносители.

Запасы в ЕС были заполнены до 79,4% по состоянию на 27 августа по сравнению с целевым показателем в 80% к 1 ноября, согласно данным инвентаризации газовой инфраструктуры Европы.

ЕС ужесточил свои правила хранения в начале этого года после того, как прошлой зимой уровни оказались ниже, чем в прошлые годы, особенно на немецких объектах, контролируемых российским экспортером ПАО "Газпром", что привело к резкому росту цен на энергоносители.

Хранение газа помогает компенсировать перебои в поставках и обеспечивает примерно от 25% до 30% топлива, потребляемого зимой.

Располагая большими запасами, европейские страны находятся в несколько лучшем положении, чтобы столкнуться с дальнейшим сокращением поставок, поскольку "Газпром" в среду неожиданно начинает техническое обслуживание газопровода "Северный поток".