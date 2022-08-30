Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили сэкономить на покупке нового дома

Актриса и режиссер собираются обосноваться в особняке Дженнифер. который находится в престижном районе Лос-Анджелеса.

53-летняя актриса и 50-летний режиссер собирались после свадьбы купить новый дом, но потом передумали. Молодожены продолжили снимать виллу в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов.

Съемный особняк - владение миллиардера Джеймса Пакера, бывшего жениха поп-звезды Мэрайи Кэри. Бизнесмен приобрел его в 2015-м году - у Дэнни Де Вито и его супруги, актрисы Реа Перлман.

Джей Ло и Бен в перспективе собираются обосноваться в особняке Дженнифер, который находится в престижном районе Лос-Анджелеса - Бель-Эйр. Артистка приобрела его в 2016-м году, и там сейчас ведется масштабная реновация.

Предполагается, что работы по перестройке здания продлятся год, сообщает Экспресс газета.

А Аффлек свой дом в Лос-Анджелесе выставил на продажу. Актер и режиссер планирует выручить за него 30 миллионов долларов.

В доме есть винный погреб, содержимое которого оценивается в 300 тысяч долларов, бассейн, спа-салон, домашний кинотеатр.