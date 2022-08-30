Юшков заявил, что Европа лишила бедные страны возможности купить газ

Европа, введя санкции, взвинтила цены на газ и закрыла доступ для более бедных стран в регионе, не входящих в ЕС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ЕС будет получать СПГ из США и Катара не ранее 2025 года.

Пока же на рынке энергоресурсов, на фоне антироссийских санкций идет спекулятивная борьба за российский газ.

Юшков констатировал, что в сложившейся ситуации Европа подставила именно бедные страны, оставила их без возможности купить СПГ по новым ценам.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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