Юшков заявил, что Европа лишила бедные страны возможности купить газ
Европа, введя санкции, взвинтила цены на газ и закрыла доступ для более бедных стран в регионе, не входящих в ЕС.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ЕС будет получать СПГ из США и Катара не ранее 2025 года.
Пока же на рынке энергоресурсов, на фоне антироссийских санкций идет спекулятивная борьба за российский газ.
Юшков констатировал, что в сложившейся ситуации Европа подставила именно бедные страны, оставила их без возможности купить СПГ по новым ценам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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