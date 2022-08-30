Дана Борисова заподозрила, что у Бари Алибасова болезнь Альцгеймера

75-летнего экс-продюсера группы «На-На» заметили гуляющим по Москве в странном виде: босиком и при шаткой походке.

Бари Алибасов напугал россиян своим внешним видом. Продюсер гулял по улицам Москвы без обуви и говорил запинающимся голосом. Многие решили, что знаменитости требуется помощь специалистов. Это же мнение разделила и Дана Борисова.

Телеведущая в комментарии Экспресс газете подчеркнула, что Бари Каримовичу, "совершенно очевидно, нужна помощь". "Я думаю, у Алибасова Альцгеймер. Это опасное заболевание: человек никого не узнает, он может потеряться, попасть в беду", - Дана при этом призналась, что очень возмущена.

Борисова отметила, что "все им попользовались, отхватили квартиры". "Особенно возмущает сын: походил, попиарился и денег заработал. Это мнение не только мое, но и тех, кто знает их семью: он никогда не любил отца", - сказала ведущая.

Дана прошлась и по участникам группы «На-На». "Они также заработали на дома, машины, безбедную старость. Почему бы не помочь человеку, который сделал их звездами, но им пофиг, все забили, никто реально помощь оказывать не хочет", - заявила Борисова.

Дана призналась, что ей очень жаль Алибасова. «У меня большое возмущение против его сына - неблагодарного, и этих коней-жеребцов из «На-На». Все они попользовались и забили», - подытожила звезда.