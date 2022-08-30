Глава МИД Турции Чавушоглу прокомментировал ситуацию с Запорожской АЭС

Чавушоглу сообщил, что благодаря трехстороннему диалогу Турции с Россией и ООН эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что Анкара тем самым поддержала Киев больше, чем многие союзники по НАТО.

«Мы поддерживаем Украину больше, чем многие союзники по НАТО. Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды», — сообщил Чавушоглу.

Напомним, что миссия МАГАТЭ уже находится на Украине и будет сегодня добираться в район Запорожской АЭС по территории контролируемой Киевом.