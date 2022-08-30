Покупатель, недовольный ароматом сигары, поджёг магазин на автозаправке в США
Покупатель, который приобрёл сигару «Swisher Sweets», остался недоволен покупкой и заявил, что сигара пахнет одеколоном.
Кариму Касему, продавцу из магазина на автозаправке в Детройте (Мичиган, США), пришлось спасаться бегством с рабочего места.
Некий покупатель, который приобрёл у Карима сигару «Swisher Sweets», остался недоволен покупкой и заявил, что сигара пахнет одеколоном.
Продавец отказался заменить товар, посчитав причину недостаточно основательной, но решительный незнакомец не собирался давать себя в обиду.
Он взял ведро с бензином, выплеснул горючую жидкость в магазин, а после поджёг.
К счастью, пожар удалось потушить, и в огне никто не пострадал.
А вот гневливого покупателя задержали, и теперь ему придётся ответить за совершённый поджог.
Опубликовано: Антон Райт
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