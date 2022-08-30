Испания предлагает свою систему ограничения выбросов газа по всей Европе

Правительство Испании предложит ЕС применить ту же систему ограничения цен, которую оно использует, сообщает ведущая газета страны.

Высокопоставленный чиновник министерства энергетики Испании Тереза Рибера внесет предложение об отключении газа от оптового рынка электроэнергии на встрече с министрами энергетики ЕС 9 сентября, сообщила испанская газета El Pais, не уточнив, как она получила эту информацию. Рибера также предложит ограничить цену, уплачиваемую за выбросы CO2.

Ранее в этом году Брюссель предоставил Испании и Португалии отказ, позволивший им разорвать связь между газом и электричеством. Цены на оптовых рынках в этих двух странах были значительно ниже, чем в остальной части ЕС.