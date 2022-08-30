«Газпром» продолжает сокращать поставки газа для французской Engie

Французская энергетическая компания объявила во вторник, что российский гигант проинформировал ее о дополнительных сокращениях своих поставок «из-за разногласий между сторонами по применению контрактов».

Французская энергетическая компания Engie объявила во вторник, что оператор «Северного потока-1» ищет предлоги, чтобы больше не поставлять газ в ЕС «по причине разногласий между сторонами по применению договоров».

Поставки российского газа в Engie уже значительно сократились с начала конфликта на Украине, недавно упав до всего 1,5 ТВтч в месяц, говорится в пресс-релизе Engie.

Группа напоминает, что уже приняла меры, чтобы иметь возможность снабжать своих клиентов даже в случае полного отключения поставок со стороны «Газпрома».