Панин сообщил в соцсетях, что вернулся в Россию

Скандально известный актёр Алексей Панин, резко раскритиковавший спецоперацию России в Украине, вернулся на родину в компании своей супруги.

Актер Алексей Панин, пребывавший в Испании несколько лет, вернулся в Россию. Этой информацией артист поделился со своими фанатами в социальных сетях.

Панин не раз открыто критиковал проведение РФ спецоперации в Украине. Звезда экрана нелестно отзывался и о своих соотечественниках, вставших на сторону российских властей в этом вопросе.

О возвращении домой Панин поведал в личном блоге. Пост содержит снимок, где "блудный сын" позирует со своей женой.

Под фото артист написал: "Я вернулся. С моей женой".

Большая часть россиян новости не обрадовалась, помня о том, как Панин оскорблял родину.