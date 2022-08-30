Панин сообщил в соцсетях, что вернулся в Россию
Скандально известный актёр Алексей Панин, резко раскритиковавший спецоперацию России в Украине, вернулся на родину в компании своей супруги.
Актер Алексей Панин, пребывавший в Испании несколько лет, вернулся в Россию. Этой информацией артист поделился со своими фанатами в социальных сетях.
Панин не раз открыто критиковал проведение РФ спецоперации в Украине. Звезда экрана нелестно отзывался и о своих соотечественниках, вставших на сторону российских властей в этом вопросе.
О возвращении домой Панин поведал в личном блоге. Пост содержит снимок, где "блудный сын" позирует со своей женой.
Под фото артист написал: "Я вернулся. С моей женой".
Большая часть россиян новости не обрадовалась, помня о том, как Панин оскорблял родину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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