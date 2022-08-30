Yeni Safak: американские компании обходят санкции, торгуя с РФ через Турцию
Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, американцы смогут торговать с Россией через посредничество Турции.
Американский бизнес, который покинул российский рынок из-за санкций, обосновался в Турции, и пытается наладить экспорт в РФ своих товаров и услуг, используя формы совместного ведения бизнеса.
После договоренностей в Сочи турецкого и российского лидеров об укреплении внешнеторговых связей в Турции начали появляется СП, которые будут продвигать американские товары на российский рынок.
Аналогично действуют деловые круги Америки, которые скупают продукцию из России используя компании в Дубае. В перечень закупаемой продукции входит зерно, сталь, железо, удобрения.
Согласно статистике 5 000 американских компаний уже обосновались в Турции, чтобы использовать эту страну для продолжения сотрудничества с Россией.
Турция стала прекрасным логистическим хабом для обхода антироссийских санкций в черноморско-средиземноморском регионе, резюмировали турецкие журналисты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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