Yeni Safak: американские компании обходят санкции, торгуя с РФ через Турцию

Как сообщает турецкое издание  Yeni Safak, американцы смогут торговать с Россией через посредничество Турции.

Американский бизнес, который покинул российский рынок из-за санкций, обосновался в Турции, и пытается наладить экспорт в РФ своих товаров и услуг, используя формы совместного ведения бизнеса.

После договоренностей в Сочи турецкого и российского лидеров об укреплении внешнеторговых связей в Турции начали появляется СП, которые будут продвигать американские товары на российский рынок.

Аналогично действуют деловые круги Америки, которые скупают продукцию из России используя компании в Дубае. В перечень закупаемой продукции входит зерно, сталь, железо, удобрения.

Согласно статистике 5 000 американских компаний уже обосновались в Турции, чтобы использовать эту страну для продолжения сотрудничества с Россией.
Турция стала прекрасным логистическим хабом для обхода антироссийских санкций в черноморско-средиземноморском регионе, резюмировали турецкие журналисты.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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