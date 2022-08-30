Жена Резника рассказала, что Пугачева вернулась в Москву «из-за лекарств»

После приезда в Россию Примадонна поговорила по телефону с Ильей Резником, и жена поэта-песенника раскрыла тайну возвращения певицы.

Пугачева вернулась в Россию несколько дней назад, но эмоции по этому поводу не стихают. Звезда уже прогулялась по бутикам вместе со своим другом, дизайнером Игорем Гуляевым. Народная артистка СССР при этом назвала себя «блудной дочерью», сообщает Космополитен.

Поэт Илья Резник тоже поспешил пообщаться с 73-летней певицей. «Мы очень рады, что Алла вернулась, — заявила жена песенника Ирина. — Илья сразу ей позвонил, они долго общались».

84-летний деятель культуры и искусства переживает за здоровье Пугачевой. В апреле поэт напомнил, что у Аллы Борисовны много болезней, потому она лечится в Израиле, где есть доступ к лекарствам.

Позже Резник сообщил, что из-за санкций в России трудно с медпрепаратами - из-за этого, по словам Ильи Рахмиэлевича, Пугачева жила в Латвии. Но сейчас ситуация в России изменилась.

«В России с лекарствами стало намного лучше. Илья это заметил по себе. Вот Алла и вернулась - да и отпуск у нее закончился. Вообще детям в школу надо, и дай Бог, чтобы ковид нас опять не отправил на дистанционное обучение. Надо вакцинироваться!» — заявила Ирина в интервью порталу Prozvezd.