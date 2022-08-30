Шуфутинский вместе с Кридом перепел песню «Третье сентября»
На своей странице в соцсетях Крид сообщил, что премьера новой версии трека намечена на пятницу 2 сентября.
Музыканты Михаил Шуфутинский и Егор Крид выступят дуэтом, чтобы исполнить ремейк песни «Третье сентября», сообщает Рамблер со ссылкой на соцсети Крида.
По словам Егора, песня уже записана, а ее премьера намечена на ночь пятницы 2 сентября. Крид уверен, что эта затея станет "легендарной историей". Фанаты уже эту новость восприняли положительно.
Песня «Третье сентября» написана более четверти века назад, и по-прежнему пользуется популярностью у представителей разных поколений.
1 июля Егор Крид написал, что ему вдруг стало плохо, однако причина проблем со здоровьем не названа. Как стало известно изданию, несколько дней после этого сообщения артист провел в больнице.
Звезда написал, что его весь день осматривали медики. Крис прошел необходимые медобследования, чтобы выяснить причину плохого самочувствия, в том числе - сеанс гипноза. Певец подчеркнул, что старается сохранять оптимизм, хотя и лежит «обвешанный проводами».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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