Иран закрывает границы с Ираком на фоне насилия в Багдаде
Иран закрыл свои сухопутные границы с Ираком, поскольку полеты в страну прекратились на фоне насилия в Багдаде после заявления влиятельного шиитского священнослужителя о том, что он уйдет из политики.
По словам высокопоставленного медицинского чиновника, число погибших возросло до 20 во вторник после беспорядков, вспыхнувших накануне.
Иракские военные заявили, что четыре ракеты были выпущены по сильно укрепленной Зеленой зоне, резиденции иракского правительства, где ночью произошли вооруженные столкновения между ополчением, лояльным иракскому священнослужителю Муктаде ас-Садру, и иракскими силами безопасности.
Иранское государственное телевидение назвало причиной закрытия границ “беспорядки“ и ”комендантский час" в иракских городах. Он призвал иранцев не ехать в Ирак, в то же время призывая иранских шиитских паломников в Ираке избегать дальнейших поездок между городами.
Это решение было принято в тот момент, когда миллионы иранцев готовились посетить Ирак для ежегодного паломничества к шиитским местам.
Опубликовано: Силивончик Алина
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