После возвращения Пугачевой в Россию Галкин вышел на связь
Юморист выложил в соцсетях видеоролик, где продемонстрировал, как в Австралии выглядит зима.
Юморист Максим Галкин вышел на связь из Австралии, сообщает Рамблер.
"В Сиднее такая зима, как у нас лето. Здесь бывает разная зима, однако на этот раз она такая классная и мягкая", - рассказал шоумен в кадре.
Артист также анонсировал свой дополнительный концерт на этом континенте: 3 сентября юморист выступит в Мельбурне.
Ранее, 27 августа, жена Галкина Алла Пугачева возвратилась в Россию, первым видео с ней выложил дизайнер Игорь Гуляев.
Свое мнение в связи с возвращением Примадонны высказал Сергей Соседов. Музыкальный критик напомнил, что звезда уезжала в медицинских целях.
По словам Соседова, певица вряд ли будет выступать с концертами, так как она уже покинула большую сцену.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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