После возвращения Пугачевой в Россию Галкин вышел на связь

Юморист выложил в соцсетях видеоролик, где продемонстрировал, как в Австралии выглядит зима.

Юморист Максим Галкин вышел на связь из Австралии, сообщает Рамблер.

"В Сиднее такая зима, как у нас лето. Здесь бывает разная зима, однако на этот раз она такая классная и мягкая", - рассказал шоумен в кадре.

Артист также анонсировал свой дополнительный концерт на этом континенте: 3 сентября юморист выступит в Мельбурне.

Ранее, 27 августа, жена Галкина Алла Пугачева возвратилась в Россию, первым видео с ней выложил дизайнер Игорь Гуляев.

Свое мнение в связи с возвращением Примадонны высказал Сергей Соседов. Музыкальный критик напомнил, что звезда уезжала в медицинских целях.

По словам Соседова, певица вряд ли будет выступать с концертами, так как она уже покинула большую сцену.