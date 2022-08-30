Наталья Фриске раскрыла неизвестные подробности последних дней жизни знаменитой сестры
С момента ухода Жанны прошло 7 лет, но родные по-прежнему скорбят о ней. В передаче «Секрет на миллион» сестра покойной раскрыла новые секреты.
Жанна Фриске тяжело заболела вскоре после того, как стала мамой и родила сына Платона.
Отец мальчика Дмитрий Шепелев был гражданским мужем певицы, и их семья казалась счастливой, пока не появилось известие об онкологии Жанны.
Лечение давало звезде надежду на выздоровление, и певица все возможное время посвящала сыну. Младшая сестра Наталья рассказала на передаче, что "Платошка учился ходить, и она вместе с ним», сообщает Экспресс газета.
Но чуда не произошло - артистки не стало. После похорон стало понятно, что Шепелев не хочет иметь ничего общего с родными возлюбленной. Он даже запретил родителям Жанны общаться с внуком. Лишена такой возможности и Наталья, которая очень сильно скучает по племяннику.
"У него нет сердца!" - сказала бизнесвумен в доверительном разговоре с Лерой Кудрявцевой.
В студии «Секрета на миллион» сестра певицы намерена раскрыть страшную тайну о Жанне, которую она хранила последние 7 лет.
Издание напоминает, что в апреле Наталья сама стала мамой. На передаче сестра Фриске показала подросшую дочь Луну и поведала историю рождения малышки. Она также объяснила, почему рассталась с отцом своей наследницы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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