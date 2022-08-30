Китай ввел жесткие ограничения по Covid-19, заперев в домах миллионы жителей вокруг Пекина
Жители городов Чэндэ и Синьлэ провинции Хэбэй должны оставаться в своих домах до конца недели, чтобы справиться со вспышкой эпидемии.
Почти четыре миллиона жителей провинции, расположенной вокруг Пекина, находятся в заключении во вторник, 30 августа, власти хотят избежать любой вспышки эпидемии Covid-19 перед большим собранием Коммунистической партии Китая (КПК) осенью.
Кроме того, более 13 миллионов жителей крупного муниципалитета Тяньцзинь, граничащего с Пекином, должны во вторник пройти ПЦР-тест после того, как было выявлено 80 положительных случаев за два дня.
Вариант Омикрон, кажется, в последние дни снова распространился в крупных городах. В Чэнду, крупнейшем городе в западной половине страны, власти ввели ограничения, требуют пройти ПЦР-тест в течение 24 часов, чтобы покинуть муниципальную территорию, и призвали избегать «несущественных поездок».
Опубликовано: Тарас Медведев
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