Анджелина Джоли и Джонни Депп сочетаются браком в Питере
Пара из Петербурга решила взять себе имена мировых звёзд, чтобы привлечь к себе внимание в день свадьбы.
Россияне из Санкт-Петербурга сменили свои имена на Джонни Деппа и Анджелину Джоли, чтобы сыграть "звездную свадьбу". Об этом сообщает стало известно изданию kp.ru.
Знакомство 34-летнего художника Игоря Ректора и 27-летней психолога Екатерины Кирпичниковой состоялось на тренинге по личностному росту. Молодые люди полюбили друг друга.
Через 4 года Игорь сделал предложение Екатерине. Тогда жители Питера решили проявить креатив.
Они в официальном порядке взяли себе имена Анджелины Джоли и Джонни Деппа. В свидетельстве о заключении брака молодожёны будут значиться под знаменитыми именами.
Игорь заявил: "Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность.
Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие".
Жених не стал скрывать, что сделали они это, чтобы привлечь внимание.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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