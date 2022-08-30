Анджелина Джоли и Джонни Депп сочетаются браком в Питере

Пара из Петербурга решила взять себе имена мировых звёзд, чтобы привлечь к себе внимание в день свадьбы.

Россияне из Санкт-Петербурга сменили свои имена на Джонни Деппа и Анджелину Джоли, чтобы сыграть "звездную свадьбу". Об этом сообщает стало известно изданию kp.ru.

Знакомство 34-летнего художника Игоря Ректора и 27-летней психолога Екатерины Кирпичниковой состоялось на тренинге по личностному росту. Молодые люди полюбили друг друга.

Через 4 года Игорь сделал предложение Екатерине. Тогда жители Питера решили проявить креатив.

Они в официальном порядке взяли себе имена Анджелины Джоли и Джонни Деппа. В свидетельстве о заключении брака молодожёны будут значиться под знаменитыми именами.

Игорь заявил: "Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность.

Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие".

Жених не стал скрывать, что сделали они это, чтобы привлечь внимание.