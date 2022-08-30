NI: Engie заявляет, что «Газпром» сократит поставки газа со вторника

Российская лидерская энергетическая компания ПАО "Газпром" собирается снижать количество голубого топлива - проинформировал Engie SA.

Такое сокращение вызывает опасения у Европы. Сам "Газпром" собирается осуществлять сокращении транспорта газа уже со вторника из-за недопонимания по некоторым контрактам, сообщила французская компания.

Данный сигнал может сильно отразиться на Европе. Данная информация была озвучена от премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая обратилась к компания за тем, чтобы они сократили потребление энергии на максимум, иначе в зимнее время можно столкнуться с большими проблемами, в случае, если Россия прекратит поставки газа в отместку за поддержку Украины Европой.

Гораздо большее, чем обычно, количество отключений на устаревших ядерных реакторах Electricite de France SA также создает напряженность на энергетическом рынке, в результате чего цены на газ и электроэнергию в Европе достигли рекордных значений.